فصائل المقاومة: تصاعد نضال الأسرى تهدف لإفشال مخططات الاحتلال بحقهم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد، على أن تصاعد نضال الأسرى الفلسطينيين في إضرابهن عن الطعام، هي لإفشال المخططات "الإسرائيلية" المتواصلة بحقهم.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، :" إن الأسرى في سجون الاحتلال الخمس، مازالوا يضربون عن الطعام لليوم السابع على التوالي في معركة الكرامة2، للمطالبة في تحقيق أهدافهم في رفض الإجراءات "الإسرائيلية" بحقهم.

وأضافت، بأنه في ظل اشتداد المؤامرات على شعبنا وتمرير صفقة القرن المزعومة، لا يزال أسرانا يسطرون أروع ملاحم البطولة والعطاء ضد الاحتلال.

ودعت في البيان الجماهير الغزية إلى الحشد والمشاركة في الجمعة القادمة بعنوان "يوم الأسير الفلسطيني" شرقي محافظات غزة الخمس، داخل خيم العودة اسناداً لأسرانا.

وحول التطبيع العربي، أوضحت الفصائل بأن كل مساعي التطبيع مع الكيان المحتل هي طعنة في الظهر وخيانة واضحة لتضحيات شعبنا ولدماء الشهداء، مشدداً على محاكمة كل من تسولت له نفسه في تطبيع علاقات ودية مع "إسرائيل" باعتبارها خيانة عظمى.

كما ودعت، الفصائل جماهير شعبنا إلى مواصلة الفعاليات المساندة مع أسرانا المضربين في معركتهم الخاوية داخل السجون، مع تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة نقاط الاشتباك.

وطالبت الفصائل المؤسسات الحقوقية والانسانية المختصة في الدفاع عن قضية الاسرى الفلسطينيين، وحمايتهم من التوغل الإسرائيلي بحقهم وفضح الاحتلال أمام مرأى العالم.