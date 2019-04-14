أجسام مشبوهة في مدرسة بالخليل والاحتلال يعتدي على الطلبة

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، على طلبة المدارس في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، عقب إزالة شركة الاحتلال أجساماً مشبوهة وضعها مستوطنون على درج المدرسة الإبراهيمية بالمدينة.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على أطفال في حي جبل الرجمة، خلال محاولتهم الوصول إلى مدارسهم، وحاول أحد الجنود اعتقال طفلا، إلا أن تدخل الاهالي حال من اعتقاله.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة والهيئة التدريسية بحالات إغماق جراء استنشاقهم للغاز المسيل.