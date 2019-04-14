ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مالية غزة: صرف دفعة مالية للموظفين غداً الاثنين بحد أدنى 1200 شيقل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:23 - 14 ابريل 2019
رواتب موظفي غزة رواتب موظفي غزة
مشاركة

أعلنت وزارة المالية في غزة اليوم الاحد، عن صرف راتب شهر 12/2018 بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، مع صرف الدفعة الأخيرة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين 15/4/2019 حسب نظام الفئات عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

وأوضحت المالية، أن الصرف سيكون يوم غدٍ الاثنين لفئة الـ 1500 شيقل، فما أقل.

يشار إلى أن موظفي غزة الذين يتلقون رواتبهم من حكومة غزة يعانون منذ سنوات أوضاعاً عصيبة في تحصيل رواتبهم بشكل منتظم، حيث يتلقون سلفة مالية فقط، منذ سنوات عدة، بواقع 1200 شيقل بحد أدنى كل 40 يوماً.

 

 

 

متعلقات