مالية غزة: صرف دفعة مالية للموظفين غداً الاثنين بحد أدنى 1200 شيقل

أعلنت وزارة المالية في غزة اليوم الاحد، عن صرف راتب شهر 12/2018 بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، مع صرف الدفعة الأخيرة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين 15/4/2019 حسب نظام الفئات عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

وأوضحت المالية، أن الصرف سيكون يوم غدٍ الاثنين لفئة الـ 1500 شيقل، فما أقل.

يشار إلى أن موظفي غزة الذين يتلقون رواتبهم من حكومة غزة يعانون منذ سنوات أوضاعاً عصيبة في تحصيل رواتبهم بشكل منتظم، حيث يتلقون سلفة مالية فقط، منذ سنوات عدة، بواقع 1200 شيقل بحد أدنى كل 40 يوماً.