هآرتس: محكمة إسرائيلية تقرر هدم منازل في القدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن محكمة الصلح "الإسرائيلية"، رفضت اليوم استئنافًا قدمته عدة عائلات فلسطينية من سكان القدس، لمنع هدم منازلها المبنية بشكل جزئي على أرض "غابة السلام" بالمدينة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المحكمة سمحت لبلدية القدس، بهدم هذه المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين، بحجة أنها مبنية بشكل غير قانوني، وبدون تصاريح بناء رسمية من البلدية.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يدور الحديث عن حوالي 60 منزلا في هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حي سلوان بالقدس، ويعيش فيها أكثر من 500 فلسطيني.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بلدية القدس، رفضت بالعام 2008، خطة لبناء المنطقة من جديد، بهدف إنهاء قضية البناء الغير قانوني، بذريعة أنه سيُقام على هذه المنطقة، مشاريع سياحية، بالتوافق مع بلدية القدس.