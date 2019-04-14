ليبرمان يشترط على نتنياهو التعهد بإسقاط حكم حماس لدخول الحكومة

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صبح اليوم الأحد، اليوم، أن رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، يشترط تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزة، للموافقة على دخول الائتلاف الحكومي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن ليبرمان طالب بالحصول على وزارة الداخلية، وعدم تقديمها لرئيس حزب "شاس"، آرييه درعي، بالإضافة إلى الحصول على وزارة الجيش.ونقلت الصحيفة عن مسؤول ملف المفاوضات في حزب "يسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست "عوديد فورير" قوله: "لن نعود إلى حكومة تتبع نفس السياسات التي تركناها من أجلها، ولن ننضم إلى حكومة ستقرر التهدئة مع حركة حماس، إنما إلى حكومة تتعهد بالقضاء على حكم حماس".

وبحسب الصحيفة العبرية، أضاف فورير: "بخصوص قطاع غزة، يجب الحديث عن الجنود والأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، في كل مرة يتحدّثون فيها عن الأزمات الإنسانية بغزة".

وأشارت إلى أن ليبرمان يشترط أيضا على نتنياهو سن قانون تجنيد الحرديم والتعجيل بتمرير قانون إعدام منفذي العمليات، من أجل الموافقة على الدخول في الائتلاف الحكومي.