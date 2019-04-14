البرهان يؤدي اليمين رئيسا لـ"العسكري الانتقالي" في السودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الجمعة، اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفا لعوض بن عوف.



وبثّ التلفزيون الرسمي السوداني مراسم أداء "البرهان" لليمين.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلن ابن عوف، تنحيه عن منصبه بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، إثر عزل رئيس البلاد عمر البشير.



وقال ابن عوف، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.



كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.



ويأتي إعلان التنحي لابن عوف بعد أقل من يوم على أدائه اليمين، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، إثر قيام الجيش بعزل البشير.



ومساء الخميس، أعلن ابن عوف عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.



وجاء إعلان "ابن عوف" الخميس، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام.