الأهلي يفشل في تحقيق "الريمونتادا".. ويودع أبطال أفريقيا

ودع الأهلي المصري، السبت، بطولة دوري أبطال أفريقيا برغم فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 1-0 على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وانتهى لقاء الذهاب بخسارة الأهلي بخماسية نظيفة، ولم ينجح الفريق في تحقيق "الريمونتادا" في مباراة العودة، وفشل في العبور إلى نصف النهائي، وسط اعتراضات كثيرة على الحكم الغامبي الذي أدار اللقاء.

وكان الأهلي يحتاج إلى تسجيل 5 أهداف على الأقل للإبقاء على أمله في تعويض أسوأ خسارة له في تاريخ مشاركاته القارية الأسبوع الماضي، لكنه لم يتمكن من هز شباك ضيفه سوى بهدف للمغربي وليد أزارو في الشوط الثاني (68)، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش في برج العرب.

وتأهل الفريق الجنوب أفريقي المتوج باللقب مرة واحدة عام 2016، على حساب الفريق المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (8)، والذي بلغ الدور النهائي في الموسمين الماضيين قبل أن يخسر أمام الوداد البيضاوي المغربي (2017) والترجي التونسي (2018).

وهيمن الأهلي على المباراة بشكل كبير، ووصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى 68 بالمئة، مع 28 محاولة على المرمى بينها 11 تسديدة بين الخشبات الثلاث.

لكن بطل مصر عانى من الأخطاء العديدة التي ارتكبها (24 مقابل 6 للمنافس الجنوب أفريقي)، إضافة إلى التسرع وعدم التركيز أمام المرمى على رغم سلسلة من الفرص، التي أتيحت للاعبيه، في ظل تألق حارس الفريق الزائر الأوغندي دينيس أونيانغو.

وساهم أونيانغو، الذي أبعد فرصا عدة لفريق المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي في مباراة الذهاب، في التصدي لمحاولات عدة اليوم أيضا، لاسيما عبر أزارو ورمضان صبحي وحسين الشحات.

وحصل الأهلي على أخطر فرصه في الدقيقة 15، بعدما تسلم عمرو السولية الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لترتد من القائم.

وفي مطلع الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة هدفا للأهلي سجله جونيور أجايي بداعي التسلل.

ولم يتمكن الأهلي من هز شباك أونيانغو سوى في الدقيقة 68، عندما حول أزارو كرة عرضية من أحمد فتحي، إلى رأسية على يسار أونيانغو.

وانضم الفريق الجنوبي أفريقي إلى مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، الذي كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزه الكبير إيابا على سيمبا التنزاني 4-1، بعد تعادلهما سلبا في الذهاب.

ويستكمل الإياب في وقت لاحق، السبت، باستضافة الترجي التونسي حامل اللقب، النادي القسنطيني الجزائري بعد تفوق الأول بنتيجة 3-2 في الذهاب، بينما يستضيف الوداد البيضاوي المغربي فريق حوريا الغيني بعد تعادلهما سلبا ذهابا.