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انطلاق مباريات دوري جوال لكرة الطاولة لموسم 2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:44 - 14 ابريل 2019
جوال واتحاد جوال واتحاد
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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة في المحافظات الجنوبية انطلاق مباريات دوري جوال لكرة الطاولة لموسم 2019، على أرض ملعب المجمع الإسلامي بمدينة غزة.

وحضر فعاليات انطلاق الدوري بحضور وفد من شركة جوال راعي الدوري وبحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة محمد الدلو وأعضاء الاتحاد إلى جانب ممثلين عن الأندية.

وجرت خلال افتتاح الدوري مراسم توزيع الملابس الرياضية على الأندية المشاركة في الموسم الحالي .

وعبر الاتحاد عن شكره لشركة جوال لرعايتها المتجددة للدوري بشكل خاص وللرياضة الفلسطينية بشكلٍ عام، كما أرسل تمنياته بالتوفيق لكافة الفرق المشاركة في دوري جوال راجياً أن تساهم البطولة في تطوير لعبة كرة الطاولة محلياً ودولياً.

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