معركة الكرامة 2 تدخل يومها السابع في سجون الاحتلال

يخوض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معركة الكرامة 2 لليوم السابع على التوالي، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتوجيهات من ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.

وتجري إدارة السجون "الإسرائيلية" مفاوضات مع الحركة الأسيرة للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت قبل أسبوع وهي ما دفعت الأسرى للدخول في الإضراب جراء سياسية المماطلة من إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الأسرى العادلة.

ويطالب الأسرى إدارة السجون، بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين، وسياسة العزل الانفرادي، ورفع العقوبات الجماعية، التي فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون. إلى جانب نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.

ويدور الحديث صباح اليوم الأحد، أن هناك تقدم في المفاوضات لكنها لم ترتق للمستوى المطلوب، وينتظر الأسرى إدارة السجون للرد عليهم حتى مساء اليوم، قبل أن تنضم مجموعة جديدة من الأسرى للإضراب، وتوسيع الإضراب.