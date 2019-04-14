أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال القيادي أحمد دار نصر والمحرر أحمد نصر

واصلت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، اليوم الأحد، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد دار نصر والمحرر أحمد نصر.

وكانت محكمة الصلح في مدينة رام الله المحتلة، مددت توقيف القيادي نصر رغم اضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله من قبل جهاز المخابرات في 7 أبريل الماضي.

كما مددت المحكمة في رام الله مددت توقيف الأسير المحرر من الجهاد نصر، وهو معتقل في جهاز الأمن الوقائي منذ 4 أبريل.

الجدير بالذكر أن القيادي دار نصر قد تعرض لإصابة برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات الشعبية، في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة، في شهر يناير الماضي.

والقيادي دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال 6 سنوات، ويعتبر من أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في منطقة رام الله.