بدران: الأسرى تاج الرؤوس والأكثر تضحية ونبلاً وصدقاً ولم يفقدوا البوصلة يوماً

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم في خندق المقاومة الأول، والأكثر تضحية ونبلاً وصدقاً، ويواجهون المحتل وهم بين يديه وتحت خطواته الإجرامية، إلا أنهم لم يفقدوا البوصلة يوماً، وهم الأحرص على الثوابت والقضية الفلسطينية.

وقال بدران في تصريح له على حسابه على موقع تويتر:" يخوض الأسرى اليوم معركة جديدة مع الاحتلال رؤيتهم واضحة وقراراتهم حاسمة. لا يتذرعون بالواقع الصعب ولا يستسلمون لمظاهر الخذلان من أي طرف جاءت؛ يدركون قوة العدو وإمكاناته لكنهم لا يخشونه ولا يبالون بتهديداته ولا بإجراءاته. واثقون بأنفسهم مستعدون للعطاء والبذل والصمود لتحقيق أهدافهم.

وأضاف، أن الأسرى مدرسة ينبغي للقادة قبل العامة أن يتعلموا منها، ولهم منا كل حق الدعم والاسناد والمناصرة بكل الطرق والوسائل المتاحة على المستوى الجماعي والفردي، فهم تاج الرؤوس.