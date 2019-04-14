د. القططي يشيد بدور الاتحاد الإسلامي في تعزيز العمل النقابي كحالة مقاومة

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. وليد القططي، بدور الاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي، في تحشيد النقابيين والمهنيين خلف القضايا الوطنية، وتعزيز العمل النقابي كحالة وطنية مقاومة في مواجهة المشاريع التصفوية التي تحاول النيل من القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة له، خلال اللقاء النقابي الذي نظمه الاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية بمقره في غزة، بحضور مسؤول دائرة المنظمات الشعبية في حركة الجهاد الإسلامي (ساحة غزة) نضال بدر، ورئيس الاتحاد د. محمد مشتهى، والعشرات من قيادة وكوادر وأعضاء الاتحاد.

وأكد د. القططي على أن حركة الجهاد الإسلامي تولي أهمية كبرى للعمل النقابي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل المقاوم التي يتسلح بها شعبنا في مواجهة الاحتلال وأدواته، لافتا إلى أهمية الدور الذي يقوم به النقابيون والمهنيون في تحشيد الجماهير خلف قضاياهم ومطالبهم العادلة.