الأحرار: حكومة اشتية حزبية غير دستورية ولا تحظى بتوافق وطني

قالت حركة الأحرار، مساء اليوم السبت، إن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية "حزبية غير دستورية لا تحظى بتوافق أو إجماع وطني".

وأضافت الحركة في بيان صحفي لها، أن الحكومة "لن تكون إلا أداة في يد رئيس السلطة لتمرير سياساته المرفوضة والتي لا تصب إلا في صالح الاحتلال".

وأشارت في بيانها إلى أن الحكومة لا تحظى بثقة المجلس التشريعي، معتبرة أنها حكومة غير قانونية "وما بنى على باطل فهو باطل".

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية مساء السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ورفضت الفصائل الفلسطينية البارزة الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.