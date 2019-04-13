القبض على شخص بحوزته قطع نقدية أثرية في ضواحي القدس

ألقت الشرطة اليوم السبت، القبض على شخص، وضبطت بحوزته قطعا نقدية أثرية ومبلغا ماليا يشتبه أنه حصيلة بيع قطع أثرية في مدينة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال عمل دورية تابعة لشرطة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس اشتبهت بتحركات شخص في مدينة الرام، وبتفتيشه عثرت بحوزته على 10 قطع نقدية أثرية تعود لعصور مختلفة، بالإضافة ‘لى مبالغ مالية من فئات مختلفة يشتبه ـن تكون حصيلة قيامه ببيع قطع نقدية أثرية في المنطقة.

وـكد البيان، أن الشرطة أوقفت المشتبه به تمهيدا لإحالته والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.