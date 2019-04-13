ملادينوف: نتطلع إلى العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية.

وقال ملادينوف في بيان له، مساء اليوم السبت، "أهنئ رئيس الوزراء محمد اشتية على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وأتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه ومع فريقه لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي للشعب الفلسطيني".

وأضاف، "يواجه فيه المشروع الوطني الفلسطيني تحديات مالية وسياسية كبيرة، ويجب على الجميع دعم جهود الحكومة، والعمل على التغلب على الانقسامات الداخلية، الوحدة ضرورية للنهوض بهدف تحقيق سلام دائم، كما أنّ اجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الديمقراطية الدولية الراسخة يمكن أن يسهم في دفع المصالحة قدماً".

وشَكَرَ ملادينوف رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله "على قيادته ومشاركته وتعاونه"، وقال: "تبني أجندة السياسة الوطنية وضمان الاستقرار المالي ودعم إعادة إعمار غزة وتحسين المؤشرات الاجتماعية الرئيسية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030، هي إنجازات مهمة في هذا الوقت المليء بالتقييدات".

واختتم: "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بالعمل مع القيادة والشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتعزيز تطلعاته الوطنية المشروعة لتحقيق الدولة بموجب قرارات الأمم المتحدة".