حماس تعلّق على تشكيل حكومة اشتية!

اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم السبت، تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتية، بأنها استمرار لسيادة "التفرد والإقصاء، وتعزيز للانقسام، تلبيةً لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".

ووصفت الحركة في بيان لها، الحكومة بأنها "انفصالية"، وفاقدة للشرعية الدستورية والوطنية. مضيفةً "ستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".

وأكدت حركة حماس أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة، وفق ما جاء في بيان حماس.