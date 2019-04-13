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مصرع طفل دهسا في ترقوميا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:37 - 13 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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لقي طفل مصرعه نتيجة حادث سير وقع في بلدة ترقوميا ، مساء اليوم السبت، غرب الخليل.

ووفق المصادر المحلية، فقد لقي طفل 6 سنوات مصرعه دهسا في بلدة ترقوميا، فيما تقوم الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

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