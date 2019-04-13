إصابة راموس تصدم ريال مدريد بعد التشخيص الطبي

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، عن إصابة قائده ومدافعه سيرجيو راموس، والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق الملكي.

وقال النادي في بيان رسمي إن الفحوص الطبية التي أجريت من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، كشفت أن سيرجيو راموس يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة النعلية في ساقه اليسرى.

وعلى الرغم من أن الفريق الملكي لم يحدد مدة تعافي راموس من الإصابة أو فترة غيابه عن الملاعب، فإن هذا النوع من الإصابة يحتاج إلى أسبوعين تقريبا للتعافي.

ولا يمكن لزيدان الاعتماد على راموس في المباراة المقبلة ضد ليغانيس يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، كما قد يغيب راموس أيضا عن مباريات أتلتيك بيلباو وخيتافي ورايو فاليكانو.

يذكر أن ريال مدريد خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفقد بشكل كبير فرص المنافسة على لقب الليغا.