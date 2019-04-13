مهاجم فلسطيني: مواجهة الزمالك صعبة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

قال الدولي الفلسطيني، تامر صيام، مهاجم حسنية أكادير المغربي، إن مواجهة الزمالك ستكون صعبة، خاصة وأن الفريق الأبيض سيخوضها على أرضه ووسط جمهوره.

ويحل أكادير، ضيفا على الزمالك، مساء غد الأحد، بملعب الجيش بالسويس، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وأضاف مهاجم أكادير في تصريحات خاصة ل: "حضرنا إلى مصر لمواجهة الزمالك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل: "نبحث عن الفوز رغم صعوبة المباراة، ولكننا قادرون على الانتصار، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في هذه المباراة وتحقيق تأهل تاريخي لحسنية أكادير".

وتابع: "التعادل في مباراة الذهاب كان أكثر إيجابية لفريق الزمالك، خاصة وأن هذه النتيجة كانت هدفه".

وأردف: "واجهنا سوء حظ في مباراة الذهاب وأهدرنا عدة فرص محققة، لكن الأهم أننا لم نستقبل أي أهداف".

وأوضح أن هزيمة الزمالك الأخيرة أمام المصري في الدوري، سوف تزيد الضغوط على الأبيض، وهو ما سيسعون لاستغلاله.

جدير بالذكر أن أكادير، لم يتأهل من قبل لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية.