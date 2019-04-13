ممثل كوميدي يقدم مزحة عن الموت ويفاجىء الجميع ..!

تلقى جمهور حضر عرضا مسرحيا في بريطانيا، أمس الخميس، صدمة بالغة، عندما فوجئوا بوفاة ممثل كوميدي أثناء ممازحته لهم بأنه توفى.

فارق الممثل الكوميدي، إيان كوغنيتو، الحياة خلال تقديمه لدعابة الموت، أثناء عرض "ستاند أب كوميدي" على خشبة أحد مسارح أوكسفوردشاير في بريطانيا، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم "ساوث سنترال" لخدمات الإسعاف، إنه تم استدعاء المسعفين بعد الساعة العاشرة مساء، ليجدوا كوغنيتو متوفيا وهو جالس في مكانه.

ذكر أحد المشاهدين أنه اقترب من كوغنيتو، ولمس ذراعه، على أمل أن يصحو ويفاجئه، ويبدد شكوكه بأنه مات.

وجلس كوغنيتو على كرسيه لمدة 5 دقائق من دون حراك، ليظن المشاهدون في البداية أن ذلك جزءا من عرضه الهزلي، وأنه يمازح الجمهور، ولكنهم أدركوا فيما بعد أنه توفي إثر أزمة قلبية.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" أن هناك ممثل كوميدي آخر توفي في نفس الملابسات، وهو تومي كوبر، الذي فارق الحياة أثناء تقديمه لعرض مباشر على شاشات التلفزيون في عام 1984، وظن المشاهدون وقتها أنه يمازحهم بشأن وفاته.