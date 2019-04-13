مهجة القدس وحركة الأحرار ينظمان وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وحركة الأحرار الفلسطينية اليوم السبت؛ وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، وذلك في المحافظة الوسـطى بغـزة.

الناطق الإعلامي باسم حركة الأحرار الفلسطينية ياسر خلف قال: "إن الأسرى يعيشون أوضاعاً مأساوية داخل المعتقلات الإسرائيلية مما دفعهم لخوض هذا الإضراب المفتوح عن الطعام ليثبتوا للعالم أن قضية الأسرى هي قضية مركزية يجب أن تتوجه كافة الجهود لحلها.

وأضاف "إن أسرانا ليسوا وحدهم في معركتهم النضالية ضد العدو الإسرائيلي، فمعاناتهم هي معاناتنا وآلامهم هي آلام الشعب الفلسطيني كافة، فهم خط الدفاع الأول عن قضية فلسطين".

من جهة أخرى قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عبد الجواد العطار: "إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس الظلم والاضطهاد بحق أسرانا الأبطال في سجونها، محاولةً بهذه السياسات أن تنال من عزيمة الأسرى المضربين عن الطعام لثنيهم عن إضرابهم، إلا أن أسرانا يسطرون أروع صور الصمود والتضحية لتحقيق مطالبهم العادلة.

وأضـاف العطار "أن شعبنا الفلسطيني أعلن وقوفه الكامل مع حقوق الحركة الأسيرة ومطالبهم، فمناصرة الأسرى أمانة في أعناقنا جميعاً لرفع صوتهم في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال ليتراجع عن قراراته المجحفة بحق أسرانا".

وأشارت مؤسسة مهجة القدس إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات الدعم والإسناد التي تنظمها المؤسسة دعماً لصمود أسرانا الأبطال في إضرابهم المفتوح عن الطعام وإحياءً ليوم الأسير الفلسطيني.