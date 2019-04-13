الاحتلال يعتقل شابين من بيت أولا وسط الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر يوم السبت، شابين أثناء اجتيازهما حاجزًا في حي تل الرميدة وسط الخليل.
وبحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ساري ويوسف العكل من بلدة بيت أولا.
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