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الاحتلال يعتقل شابين من بيت أولا وسط الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:32 - 13 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر يوم السبت، شابين أثناء اجتيازهما حاجزًا في حي تل الرميدة وسط الخليل.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ساري ويوسف العكل من بلدة بيت أولا.

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