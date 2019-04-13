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تشمل أسبوع من شعبان وآخر من رمضان

غزة: وزارة الأوقاف تعلن تسعيرة العمرة لرحلة 28 أبريل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:34 - 13 ابريل 2019
العمرة في غزة العمرة في غزة
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أعلنت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة اليوم بالتوافق مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عن تسعيرة العمرة لرحلة 28/4/2019م.

وأكدت الوزارة أن التسعيرة لموعد هذه الرحلة هي 890 دينار أردني فقط، منوهةً إلى أن هذه الرحلة تتضمن الأسبوع الاخير من شهر شعبان والأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك فقط.

وذكرت اللجنة أنها بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة من أجل تحديد تسعيرة تتناسب مع الظروف الصعبة التي يحياها سكان قطاع غزة في إطار سعيها للتخفيف من معاناة المواطنين.

وطالبت لجنة الحج جميع شركات الحج العمرة بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين.

 

 

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