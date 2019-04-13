لا علاقة لها في القسائم الشرائية.. شروط التسجيل في خدمة تحديث بيانات الفقراء

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن التسجيل لتحديث البيانات الأسر الفقيرة عبر الرابط المنشور على صفحة الوزارة سينتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 16/4/2019.

وأشارت الوزارة على موقعها أن التسجيل في هذه الخدمة لتحديث بيانات الأسر الفقيرة فقط، وغير مرتبط بمساعدة معينة كما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن شروط التسجيل للخدمة أن يكون ذكراً متزوجاً ولا يعمل وغير مستفيد من الشؤون الاجتماعية، وان لا يوكون لديه سجل تجاري، وان تكون الزوجة عاطلة عن العمل ولا تكون مستفيدة من الشؤون الاجتماعية وليس لها سجل تجاري، والأرملة أو المطلقة بنفس الشروط السابقة

وكان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة د. يوسف إبراهيم اوضحَ أن رابط تحديث بيانات الفقراء على موقع الوزارة لا علاقة له في ملف القسائم الشرائية القطرية وسينتهي التسجيل في الخدمة منتصف الأسبوع المقبل.

.وأوضح د. إبراهيم في حوارٍ خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنَّ مشروع القسائم الشرائية المُقدم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لم تتضح تفاصيله بعد، ولازال المشروع في بداياته، مشيراً إلى أنَّ اللجنة القطرية لم تبلغ الوزارة بأي تفاصيل غير المعلنة للجمهور.