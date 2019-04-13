واللا: في هذه الحالة سينفجر الوضع في قطاع غزة

قال المحلل العسكري موقع "واللا" العبري، أمير بوخبوط، إن تملص "إسرائيل" من الاتفاقيات المبرمة مع حماس سيؤدي إلى انفجار الوضع من جديد.

وأضاف أن ملف إعادة إعمار غزة بمثابة لغم أرضي قد ينفجر في أي لحظة إذا لم يحل بالتوازن مع تثبيت الهدوء مع قطاع غزة.

وأوضح بوخبوط أن حركة حماس أصبحت خبيرة جداً في إدارة التصعيد المحسوب.

وأضاف "بوخبوط"، لا أعتقد أن حماس ستستخدم أحد الأساليب التالية الليلة لإطلاق صاروخ: البرق، الضغط على لوحة صاروخ بطريق الخطأ، أو عطل فني، أو جماعة مارقة، أظن أنها تفضل أن تتراكم الأحداث أولا.

وأشار المحلل العسكري إلى أن كل التوقعات تبقى تقديرات غير دقيقة لأن في غزة كل شيء ممكن على حد وصفه.