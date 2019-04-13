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الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرقي بلدة خزاعة

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 10:09 - 13 ابريل 2019
مزارعين مزارعين
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استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح السبت، بنيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المزارعين شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس.

 

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