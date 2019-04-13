ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

مهجة القدس:الأسير إسماعيل أبو عيشة يدخل عامه الـ (18) والأخير في السجون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:56 - 13 ابريل 2019
اسماعيل أبو عيشة اسماعيل أبو عيشة
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن الأسير المجاهد إسماعيل عبد اللطيف محمد علي أبو عيشة (44 عاماً)؛ أنهى (17) عاماً على التوالي في الأسر؛ ويدخل اليوم عامه (18) والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 13/04/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن 18 عاماً؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

جدير بالذكر أن الأسير إسماعيل أبو عيشة ولد بتاريخ 11/01/1975م؛ وهو أعزب من بلدة بيت وزن قضاء نابلس؛ شمال الضفة المحتلة.

متعلقات