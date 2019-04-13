مهجة القدس:الأسير إسماعيل أبو عيشة يدخل عامه الـ (18) والأخير في السجون

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن الأسير المجاهد إسماعيل عبد اللطيف محمد علي أبو عيشة (44 عاماً)؛ أنهى (17) عاماً على التوالي في الأسر؛ ويدخل اليوم عامه (18) والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 13/04/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن 18 عاماً؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

جدير بالذكر أن الأسير إسماعيل أبو عيشة ولد بتاريخ 11/01/1975م؛ وهو أعزب من بلدة بيت وزن قضاء نابلس؛ شمال الضفة المحتلة.