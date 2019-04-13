قرارات سعودية بشأن مكبرات صوت المساجد تثير الغضب والجدل

بعد أسابيع من الجدل الواسع حول استخدام مكبرات الصوت الخارجية في مساجد السعودية، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بيانا اتخذت فيه عدة قرارات.

وبحسب البيان، فإن شهر رمضان المقبل، سيشهد للمرة الأولى، إغلاق مكبرات الصوت للمساجد في صلاة التراويح، واستخدامها في الجوامع الكبيرة فقط، وبشكل "غير مبالغ فيه".

وذكرت الوزارة، أن الجوامع التي سيسمح لها باستخدام المكبرات، بشكل منظم، وبدرجة صوت غير عالية، لعدم إزعاج الجيران، وحصول تضارب مع جوامع أخرى.

وأثار قرار الوزارة جدلا واسعا بين مؤيد، ومعارض، وهم الأكثرية.

واعتبر مؤيدون للقرار، أنه يأتي ضمن خطوات تصحيحية على المجالات كافة، يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، بما فيها قضايا فقهية.

فيما قال آخرون إن القرار ربما يأتي كخطوة أولى لمنع إذاعة الصلوات بالكامل.