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رجل يضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:06 - 13 ابريل 2019
البيت الابيض البيت الابيض
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أعلنت السلطات الأمريكية السبت، أنّ رجلا أضرم النار في سترته في أثناء وجوده أمام البيت الأبيض، فسارع عناصر من الحرس الرئاسي إلى إخماد النيران وإسعافه، مشيرة إلى أنّه موقوف في المستشفى حيث يتعالج وحياته ليست في خطر.

وقال جهاز "الخدمة السرية"، قوة النخبة المولجة خصوصا حماية رئيس الولايات المتحدة، إنّ "عملاء (الجهاز) تدخّلوا على الفور وأخمدوا النار ونفّذوا الإسعافات الأولية".

وأضاف في بيان أنّ "المشتبه به نقل إلى المستشفى" وحياته ليست في خطر.

 وأوضح البيان أنّه على الإثر، جرى مؤقتا تعليق مرور المشاة في جادّة بنسلفانيا، حيث وقع الحادث الذي فتحت السلطات تحقيقا فيه.

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