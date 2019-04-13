اعتقالات واستدعاءات في الضفة المحتلة

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت مجموعة من الشبان.

واعتقلت قوة للاحتلال الشابيْن يزن عبيد وعبد عويوي خلال اقتحامها قرية العيساوية في القدس.

كما تم اعتقال الشاب مصطفى حجازي من مدينة بيت لحم أثناء مروره بحاجز "الكونتينر.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدة خاصة كانت تتنكر بزي مدني، اختطفت الشاب جهاد عيسى معالي (24 عاما) أثناء تواجده في منطقة باب مخيم الدهيشة.

وسلمت سلطات الاحتلال الأسرى المحررين مازن ومؤيد الطيط، وصقر إبراهيم صبارنة تبليغاتٍ لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منطقة صافا في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

واقتحمت دوريات الاحتلال تقتحم بلدة ديرإستيا شمال غرب سلفيت.