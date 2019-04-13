طقس فلسطين: ارتفاع آخر على الحرارة اليوم

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاحد، يكون الجو غائما جزئياً ومغبرا وباردا نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبليلة، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام حتى ساعات الظهيرة واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الىى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً خاصة في ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبليلة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.