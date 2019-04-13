التعرق الليلي يخفي خطرا يهدد الحياة!

أعلن أطباء من بريطانيا أن التعرق الليلي الغزير هو من الأعراض المميزة لمرض السرطان، ويظهر في الفترة المظلمة من اليوم.

وتفيد مجلة "Express" بأن خبراء مركز بحوث السرطان "Cancer Research UK"، وصفوا التعرق الليلي الغزير بأنه أحد أعراض مرض السرطان واسعة الانتشار، ويظهر خلال فترة النوم، وقد يشير إلى الإصابة بسرطان الدم أو الغدد اللمفاوية أو العظم، أو الكبد أو ورم الظهارة المتوسطة.

ويقول المختصون بالأمراض السرطانية، إن سبب التعرق الحاد ليلا عند الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، يبقى مجهولا إلى الآن. ولكن حسب اعتقادهم، فإن هذا التعرق هو نتيجة مكافحة جهاز المناعة للخلايا السرطانية.

كما يمكن وفقا للأطباء أن يظهر التعرق الليلي عند وجود التهابات أو انقطاع الطمث، أو كناتج عرضي لتناول أدوية معينة. وعموما، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند التعرق ليلا.