ما حقيقة موافقة الشاباك الصهيوني على مطالب الأسرى المضربين عن الطعام؟

نفى مسؤول الدائرة الإعلامية بمؤسسة مهجة القدس للشهداء و الأسرى، ياسر مزهر ما تم تداوله من أنباء حول موافقة الشاباك الصهيوني على مطالب الأسرى في سجون الاحتلال.

و أوضح مزهر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أنه جرى اليوم جلسة حوار بين قيادات الأسرى بسجون الاحتلال و إدارة السجون، حيث كانت هناك موافقة مبدئية على بعض البنود، فيما يتعلق باستخدام التليفونات من قبل الأسرى، و قد تم الاتفاق على استكمال الجلسة يوم الأحد المقبل دون حدوث أي اختراق حتى اللحظة.

و أضاف مزهر: "ما ابلغني به أسرى ريمون بعد صلاة العشاء انه لم يحدث اتفاق ومازال يوجد اختلاف حول استخدام الهاتف في المعتقلات، لكن الأجواء تميل للاتفاق الاحد القادم".

و كانت مصادر صحفية أفادت بأن الشباك الصهيوني وافق على مطالب الأسرى، سيتم يوم الاحد المقبل توقيع الاتفاق على أن يتم نشر البنود لاحقاً.

و يواصل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا ورفضا للإجراءات الإسرائيلية، في حين تستمر الفعاليات المتضامنة والداعمة للأسرى في المطالبة بحقوقهم.

و يطالب الأسرى المضربين بإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وتركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من المطالب.