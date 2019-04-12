ترامب يُحذر الجنائية الدولية من اتخاذ اي اجراءات ضد بلاده و "اسرائيل"

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، مهددا إياها برد سريع وقوي في حال اتخذت أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن.

وجاء تصريح ترمب في سياق تحذيره المحكمة من محاولة مقاضاة المواطنين الأميركيين أو الإسرائيليين، على خلفية شكوى قدمها الفلسطينيون إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

ووصف الرئيس الأميركي محكمة الجنائيات الدولية بـ "غير الشرعية"، معتبرا رفضها طلب التحقيق في جرائم القوات الأميركية في أفغانستان "انتصارا دوليا كبيرا".

وأضاف ترمب أن موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأميركيين.