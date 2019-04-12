ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وحدات صهيونية خاصة تختطف شاباً من مخيم الدهيشة ببيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 22:37 - 12 ابريل 2019
قوة خاصة تختطف قوة خاصة تختطف
مشاركة

اختطفت وحدات خاصة "إسرائيلية"، مساء اليوم الجمعة، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدة خاصة إسرائيلية يتنكر عناصرها بزي مدني، اختطفت الشاب جهاد عيسى معالي (24 عاما) أثناء تواجده في منطقة باب المخيم .

متعلقات