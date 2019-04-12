وحدات صهيونية خاصة تختطف شاباً من مخيم الدهيشة ببيت لحم

اختطفت وحدات خاصة "إسرائيلية"، مساء اليوم الجمعة، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدة خاصة إسرائيلية يتنكر عناصرها بزي مدني، اختطفت الشاب جهاد عيسى معالي (24 عاما) أثناء تواجده في منطقة باب المخيم .