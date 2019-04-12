بالأسماء.. التشكيلة النهائية لحكومة محمد اشتية

كُشف مساء اليوم الجمعة عن التشكيلة النهائية لحكومة د. محمد اشتيه، والتي سيؤدي وزراؤها اليمين الدستورية غدا السبت الساعة السابعة مساءا.
و جاءت تشكيلة الحكومة على النحو التالي:
- محمد اشتية رئيسا لمجلس الوزراء
- نبيل أبو ردينة وزيرا للإعلام ونائب رئيس الوزراء
- زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء
- مي كيلة وزيرة للصحة
- خالد العسيلي وزيرا للاقتصاد
- عاطف أبو سيف وزيرا للثقافة
- محمد الشلالدة وزيرا للعدل
- مجدي الصالح وزيرا للحكم المحلي
- رياض عطاري وزيرا للزراعة
- رياض المالكي وزيرا للخارجية
- شكري بشارة وزيرا للمالية
- رولا معايعة وزيرة للسياحة
- اسحق سدر وزيرا للاتصالات
- نصري أبو جيش وزيرا للعمل
- مروان عورتاني وزيرا للتربية والتعليم
- محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي
- آمال حمد وزيرة المرأة
- عاصم سالم وزيرا للمواصلات
- محمد زيارة وزيرا للأشغال
- إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة
- أحمد مجدلاني وزيرا للشؤون الاجتماعية
- فادي الهدمي وزيرا للقدس
- رائد رضوان مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية
- أسامة السعداوي وزير الدولة للريادة والتمكين
- إلياس زنانير وزيرا للأوقاف
- إسماعيل جبر وزير الداخلية