بالأسماء.. التشكيلة النهائية لحكومة محمد اشتية

كُشف مساء اليوم الجمعة عن التشكيلة النهائية لحكومة د. محمد اشتيه، والتي سيؤدي وزراؤها اليمين الدستورية غدا السبت الساعة السابعة مساءا.

و جاءت تشكيلة الحكومة على النحو التالي:

- محمد اشتية رئيسا لمجلس الوزراء

- نبيل أبو ردينة وزيرا للإعلام ونائب رئيس الوزراء

- زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء

- مي كيلة وزيرة للصحة

- خالد العسيلي وزيرا للاقتصاد

- عاطف أبو سيف وزيرا للثقافة

- محمد الشلالدة وزيرا للعدل

- مجدي الصالح وزيرا للحكم المحلي

- رياض عطاري وزيرا للزراعة

- رياض المالكي وزيرا للخارجية

- شكري بشارة وزيرا للمالية

- رولا معايعة وزيرة للسياحة

- اسحق سدر وزيرا للاتصالات

- نصري أبو جيش وزيرا للعمل

- مروان عورتاني وزيرا للتربية والتعليم

- محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي

- آمال حمد وزيرة المرأة

- عاصم سالم وزيرا للمواصلات

- محمد زيارة وزيرا للأشغال

- إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة

- أحمد مجدلاني وزيرا للشؤون الاجتماعية

- فادي الهدمي وزيرا للقدس

- رائد رضوان مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية

- أسامة السعداوي وزير الدولة للريادة والتمكين

- إلياس زنانير وزيرا للأوقاف

- إسماعيل جبر وزير الداخلية