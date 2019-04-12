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الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز السلك الفاصل شمال غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:21 - 12 ابريل 2019
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ذكرت مصادر عبرية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً اجتاز السلك الفاصل شمال قطاع غزة.

و وفقاً لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فإن الشاب اجتاز السياج الفاصل بين قطاع غزة و الاراضي المحتلة ولم يكن مسلحاً، حيث جرى نقله للتحقيق لدى سلطات الاحتلال.

 

 

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