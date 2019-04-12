الحية: لا مفر أمام الاحتلال إلا أن يلتزم بالتفاهمات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد طعنة في خاصرة أمتنا بنية تصفية القضية الفلسطينية، مضيفاً أن الأصل هو عزل الاحتلال لا تثبيته بالتطبيع.

وأوضح الحية في تصريح له، أن التطبيع هو أحد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. مطالباً أحرار العالم برفضه، وازدياد حملات المقاومة ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد الحية أن المطبعين مع الاحتلال، لن يزيدوا في عمر الاحتلال مهما فعلوا.

وحول تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، أوضح الحية أن التفاهمات مازالت قائمة ويتم متابعتها عن كثب، لافتاً إلى أن الاحتلال لا مفر أمامه إلا أن يلتزم بالتفاهمات.