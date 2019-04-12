المواطنون يتوافدون لمخيمات العودة للمشاركة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع"

بدأ المواطنون في قطاع غزة بالتوافد قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن المتظاهرين وصلوا لمخيمات العودة الخمسة، ولا زالوا يتوافدون، فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين.

يشار إلى أن 271 مواطناً استشهدوا وأصيب 16656 آخرين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، والمطالبة بإنهاء الحصار عن قطاع غزة.