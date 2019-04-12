شارب تهدد سامسونج وهاواوي بهاتف جديد

يشهد ميدان الهواتف القابلة للطي تنافسا محموما بين عمالقة التقنية أمثال سامسونغ وهوواي، وها هي شركة "شارب" تدخل المضمار من خلال ابتكار سيغير من مشهد هذه الصناعة.

وبينما كانت إبداعات الشركات في مجال الهواتف القابلة للطي محصورة في منتجات تتحول لأجهزة لوحية عند ثنيها مثل "غالاكسي فولد" و"ميت إكس"، كشفت "شارب" عن نموذج أولي لهاتف صغير الحجم قابل للثني.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "أوليد- إنفو" التقني، فإن الجهاز يأتي بشاشة عرض قياس 6.18 إنشا بتقنية "أومليد"، قابل للثني من المنتصف.

وأشار موقع "ماشابل" إلى أن دقة شاشة العرض تبلغ 3040 في 1440 بكسل، كما خضعت الشاشة لاختبارات طي 300 ألف مرة، وهو ما يجعل عمرها الافتراضي يصل إلى 8.2 سنوات.

ووفق "شارب"، فإن الإصدار التجاري من الهاتف قد يكون جاهزا خلال سنوات، علما أنها قد تغير من الشكل النهائي للجوال.