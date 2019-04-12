وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.. خلية نحل لا تهدأ!

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة خلال الربع الأول من العام الحالي عدداً من الأنشطة النوعية التي تهدف لإغاثة الفئات الضعيفة والهشة، وتعزيز التعاون المؤسساتي بما يسهم في تعظيم الجدوى لصالح الفئات الهشة، وإيجاد بيئة قانونية واجتماعية ونفسية صديقة لتلك الفئات.

وأفرزت تلك اللقاءات والزيارات وتوزيع المساعدات العينية والنقدية الدورية منها والطارئة عدداً من النتائج الإيجابية التي تصب في صالح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة خاصة فئة الفقراء والفئات الهشة، واستفادت من تلك الأنشطة آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

لقاء أممي

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. يوسف ابراهيم التقى في مكتبه السيد جيمي ماكجولدريك نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ، المنسق المقيم في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحث الطرفان الازمة الانسانية وواقع الاسر الفقيرة والبطالة والاوضاع الانسانية في حالة الطوارئ.

وقدم السيد ماكجولدريك وثيقة حيادية مراكز الايواء في حالة الطوارئ وكيفية التعامل في حالات الطوارئ، ووعد وكيل الوزارة لدراسة هذه الوثيقة مؤكدا على ضرورة التعاون مع مؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الانسانية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني وخاصة الحالات المهمشة والمحتاجة.

بدل إيجارات للمتضررين

وانتهت جمعية قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للتنمية والتخطيط من توزيع بدل ايجار لحالات فقيرة غير مستفيدة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية لعدد ٤٤ أسرة وقيمة المساعدة لكل أسرة ١٢٠٠ دولار بدل ايجار لستة أشهر، ولعدد ١٣ أسرة ممن تضرروا من التصعيد الإسرائيلي قبل الأخير بقيمة ٣٠٠٠ دولار بدل ايجار لمدة عام واحد.

سلال غذائية

كما، ووزعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع جمعية بيئتي والادارة العامة للتنمية والتخطيط ممثلة في دائرة الجمعيات في الوزارة سلة خضار على مجموعة من الأسر الفقيرة التي تم ترشيحها من قبل الوزارة للاستفادة من هذه الخدمة .

من جانبها، أبدت الأسر فرحتها بهذه المساعدة لحاجتها الماسة للسلال الغذائية، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، وقدمت الوزارة الشكر لكل من الوزارة والجمعية على هذه المساعدة، مبديةً أملها بالاستمرار في التحفيف من معاناه الناس.

دورات مشاريع صغيرة

ونظم مركز تمكين المرأة والمجتمع في محافظة الشمال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حفل تخريج اجتياز دورة اعداد مشاريع صغيرة بواقع 15 ساعة تدريبية لعدد 14 خريجة من المجتمع المحلى، وقد حضر تسليم الشهادات السيد محمد السحار مدير مديرية الشمال بوزارة الشباب والرياضة والاستاذ عاطف صالحة والمدرب حاتم دياب وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز على الخريجات

يوم طبي للنساء

كما، ونظم النادي النسوي بالمركز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يوم طبي عن مرضي السكر والضغط وقد تم التعريف بالمرض وأسبابه وطرق الوقاية وكيفية التعامل مع المرضي في جميع الحالات والارشادات اللازمة وبعد ذلك تم فحص السكر وقياس الضغط للسيدات من تنفيذ الحكيمة سها صقر وعدد السيدات 40 سيدة من المجتمع المحلى.

تدريب النزلاء

وفي سياق الأنشطة، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ممثلة في مراكز التأهيل والإصلاح اتفاقية تعاون مع الصليب الأحمر الدولي لتدريب نزلاء والموظفين العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة , بحضور وكيل الوزارة د. يوسف إبراهيم ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. رياض البيطار , ومدير عام مراكز التأهيل والإصلاح العميد فؤاد ابو بطيحان، والطاقم العامل في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية , وذلك بهدف تقديم تدريب مهني على النجارة والحدادة والسباكة والكهرباء العامة والألمنيوم لعدد 60 متدرب لتنفذ أعمال صيانة داخل مراكز الإصلاح والتاهيل

وفي ذات السياق، أكد إبراهيم أن هذا العمل الإنساني مع هذه الشريحة يجعل منها شريحة إيجابية ومعطاءة وقادرة على المشاركة في التنمية المجتمعية، معربًا عن سعادته بمثل هذه الشراكة الحقيقية في تقديم الخدمة والمساعدة لهذه الشريحة.

هذا وأكد د. إبراهيم على ضرورة تحقيق نتائج إيجابية في هذا المشروع، واعدا بنجاح أكبر في هذه المرحلة خاصة مع وجود وزارة الداخلية ممثلة بمراكز التأهيل والإصلاح لان الجانب الإنساني يحتاج لعمل وجهد مشترك وكبير.

من جانبه، شكر أبو بطيحان وزارة التنمية على جهودها الملحوظة فيما يخص النزلاء في مراكز الإصلاح، كما تقدم بالشكر للصليب الأحمر لما يقدمه من مساعدات وبرامج تؤهل النزلاء وتساعدهم ليكونا منتجين ولهم مكانة في المجتمع.

كما وافتتح مركز الرعاية الاجتماعية - غزة التابع للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية دورة التدريب الخاصة بالنزلاء والموظفين وعددهم 60 متدربا ، وهذا يأتي في اطار تنفيذ الاتفاقية التي وقعت بين الوزارة والصليب الاحمر ، والتي تنص على تدريب نزلاء مراكز التأهيل والاصلاح والموظفين العاملين بهذه المراكز في قطاع غزة بهدف تقديم تدريب مهني على تخصصات حرفية مثل النجارة والحدادة والسباكة والكهرباء العامة والألومنيوم ، والذي سيتم من خلاله اكساب المشاركين الخبرة لتنفيذ أعمال الصيانة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة.

بدوره رحب أ.حازم الرملاوي مدير مركز الرعاية الاجتماعي بالحضور موضحاً اهمية الدورة ومدى الفائدة التي ستعود على المتدربين النزلاء والموظفين ، وتقدم بالشكر الجزيل للصليب الاحمر على تعاونهم في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء أثنى الصليب الاحمر على اهمية الدورة وشكر الوزارة ومراكز التأهيل والاصلاح على تعاونهم في انجاحها مؤكدا ان المتدربين استفادوا من الدورات السابقة، وهم بدورهم سيقدمون ما بوسعهم لخدمة هذه الفئة.

الاحتفال بيوم اليتيم

ونفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة الأسرة والطفولة سلسلة احتفالات وفعاليات أسبوع اليتيم العربي للعام 2019 , بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في جمعية معهد الأمل للأيتام , ومدرسة محمد بشير الإبراهيمي , ومركز الإرشاد التربوي، وذلك في قاعة معهد الامل للأيتام، بحضور عدد كبير من المؤسسات الراعية للأيتام والشخصيات الاعتبارية والأيتام وذويهم

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية أكدت مدير عام وحدة الأسرة والطفولة في الوزارة أ. منى العجلة على اهتمام وزارتها بهذه الشريحة وتقديم كل ما يلزم من أجل المحافظة عليها وإيتاءها حقها

وفي ذات السياق، دعت العجلة كافة المؤسسات والجمعيات الراعية لليتيم بالمحافظة على حقوقه ورعايته، لما له من أثر كبير في صلاح المجتمع والمحافظة على شريحة هشة وتقديم كل ما يلزمها من رعاية وعناية واهتمام.

هذا وأوصت العجلة كافة القائمين على رعاية الأيتام بإعطائهم حقهم والمزيد من الكفالات ورفع اليد عن كفالات اليتيم التي يتم تجميدها لأسباب سياسية وايصالها لهم، كما أوصت أمهات الأيتام واولياء الأمور والمدرسين والمدرسات وكافة القائمين على رعاية اليتيم بالاهتمام به صحيا واقتصاديا واجتماعيا.

واحتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية دير البلح للتنمية المجتمعية والطفولة وجمعية الفلاح الخيرية، بيوم اليتيم العربي للعام 2019 في مقر جمعية دير البلح للتنمية المجتمعية، بحضور عدد كبير للأيتام وذويهم ومدير عام الأسرة والطفولة أ. منى العجلة وطاقم الإدارة ومرشدي الطفولة في المحافظة الوسطى.

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية أكدت مدير عام وحدة الأسرة والطفولة في الوزارة أ. منى العجلة على اهتمام وزارتها بهذه الشريحة وتقديم كل ما يلزم من أجل المحافظة عليها وإيتاءها حقها.

سلسلة زيارات

في سياق الأنشطة، استقبل د. يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وفد من جمعية آدم لتنمية وتطوير الاسرة والمجتمع لتكريمه على جهوده الجبارة لخدمة هذا الشعب العظيم ولبحث سبل التعاون المشترك فيما يخدم المصلحة العامة للمحتاجين.

بدوره، رحب إبراهيم بالوفد الزائر مثمنا عاليا جهودهم في خدمة المحتاجين في قطاع غزة واتفق الطرفان على تبادل الجهود والخبرات من اجل إيصال الخدمة لمستحقيها.

دورات تدريبية لذوي الإعاقة

في السياق، اختتم مركز اجتماعي غزة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة دورة تدريبية أولى في مجال الطاقة الشمسية لمجموعة من الجرحى وذوي الإعاقة، وتخلل الدورة عدة محاور متخصصة في مجال الطاقة الشمسية وبلغ عدد المشاركين في الدورة الاولى 13 مشاركا

بدوره لفت مدير المركز أ. محمد الشامي إلى ان هذه الدورة عبارة عن ثلاث لقاءات تدريبية بواقع 140 ساعة تدريبية ،

هذا وأوضح الشامي أن الدورة الأولى ألحقت بافتتاح الدورة التدريبية الثانية في نفس المجال للمجموعة الثانية حيث بلغ عدد المشاركين فيها 23 مشارك وتعقد يومين أسبوعياً بواقع 4 ساعات تدريبية وأكد ان هذه الدورة تأتي ضمن سياسة النهج الشامل لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع.

وعقد مركز اجتماعي غزة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بقطاع غزة -مركز صحة المرأة جباليا دورة تدريبية في فن الخياطة، حيث شارك في التدريب ما يقرب من 20 سيدة شملت جميع الفئات العمرية.

بدوره أوضح أ. محمد الشامي مدير المركز أن الدورة ستعقد ثلاثة أيام أسبوعياً وفق خطة تدريبية مُعدة مسبقًا ومتفق عليها، تتضمن عدداً من المحاور منها كيفية اتباع طرق السلامة المهنية والشخصية, إضافة إلى التعرف على الأدوات المُستخدمة في الخياطة والتفصيل والتعرف بأنواع الغرز المستخدمة في الخياطة اليدوية، كما ستشمل التعريف بأجزاء الماكينة و التدريب على تركيب الأزراز و "العراوي" و تركيب كباس وكبشايات وتركيب سحاب يدوي و التدريب على المقاسات بشكل دقيق إضافة إلى التعريف بأنواع الأقمشة واستخداماتها المتعددة، والتعرف على تاريخ الأزياء والموضة على مر العصور، واختيار الموديلات المناسبة لطبيعة الجسم و التعريف بالبترون والتدريب على رسمه و تطبيقات عملية عليه بتنفيذ عدة تمارين.

وفي ذات السياق لفت الشامي إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن مشروع الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمعات الأكثر هشاشة والمتضررة من الوضع الانساني ويهدف إلى رفع درجة الوعي لدى النساء وتأهيلهن للاندماج في المجتمع الفلسطيني.

يومٌ تطوعي

شارك مركز بيت لاهيا للتدريب المهني التابع للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية في يوم تطوعي بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا وبتمويل من مؤسسة انجاز فلسطين.

بدوره بين أ. موسى الدبس مدير المركز أن هذه المبادرة جاءت لغرس المفاهيم لبيئة نظيفة محيطة بمركز الرعاية الاجتماعية، وحث الطلبة على النظافة بشكل مستمر.

وفي ذات السياق، أكد الدبس ان هذه المبادرة نفذها كافة طلاب المركز بإشراف طاقم من بلدية بيت لاهيا لوجود الخبرات لديهم في هذا المجال.

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