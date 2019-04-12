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إصابة "راعي أغنام" برصاص جيش الاحتلال شرق غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:05 - 12 ابريل 2019
قناصة شرق قطاع غزة قناصة شرق قطاع غزة
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أصيب راعي أغنام صباح الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ "راعي أغنام"، أصيب برصاص قوات الاحتلال، أثناء عمله قرب موقع ملكة شرقي مدينة غزة.

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