السفارة تنشر توضيحاً عن أحوال الفلسطينيين في السودان

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق من خلال سفارة دولة فلسطين في الخرطوم، وتواصل اتصالاتها المكثفة للاطمئنان على سلامة السفير وكادر السفارة وأبناء الجالية الفلسطينية في السودان.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تتمنى للسودان الشقيق كل السلام والأمن والاستقرار، مطمئنة الشعب على سلامة أبناء الجالية الفلسطينية.

وكان التلفزيون السوداني قال إن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف سيرأس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.

وأضاف أن رئيس الأركان الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي سيكون نائبا لرئيس المجلس.