فلسطين تنضم لاتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية "طبقة الأوزون"

أعلنت سلطة جودة البيئة عن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة "الدولة الطرف 198" في اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وتأتي مصادقة الأمم المتحدة للبيئة على الاتفاقية بعد توقيع الرئيس محمود عباس على صك الانضمام لها، مع العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى.

واكدت سلطة جودة البيئة استعدادها وجاهزيتها لمتابعة واجبات واستحقاقات المصادقة عليها على المستوى القانوني والفني في دولة فلسطين.

وستعمل السلطة مع الأمم المتحدة للبيئة من خلال مشروع التعزيز المؤسسي لإنشاء وحدة الأوزون الوطنية والتي ستكون معنية بمتابعة جميع المشاريع والالتزامات التي تفرضها الاتفاقية.

وأضافت أنها ستعمل على تطوير الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من مواد الكربون الهيدروكلورية فلورية (HPMP) التي يمكن من خلالها سيتم توفير الدعم التقني والمالي لتحقيق أهداف التخلص التدريجي من المواد المقيدة والتحول نحو البدائل.

يشار إلى أن التأكيد العلمي لاستنفاد طبقة الأوزون، دفع المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للتعاون لاتخاذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ما أدى ذلك إلى صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لاتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون، مع الابقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة.