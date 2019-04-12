مصر تعلن مقتل 17 مسلحاً

قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 17 ”من العناصر المسلحة“ في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمتين إحداهما في محافظة شمال سيناء والأخرى في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة شمالا.

وقالت الوزارة في بيان صدر الخميس ونقلته رويترز إن قوات الأمن قتلت 11 من عناصر ”خلية مسلحة“ بالعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة لمبنى يختبئون به.

أضافت أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة أفادت أن المجموعة كانت تستعد ”لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية“. وأشارت إلى أنه عثر مع عناصرها على أسلحة نارية ومتفجرات.

وذكرت الوزارة أن تبادل إطلاق النار ”استمر لفترة“ لكنها لم تحدد تاريخ أو توقيت الاشتباك.

وفي بيان صدر في وقت لاحق مساء الخميس، قالت الداخلية إن قوات الأمن قتلت ستة ينتمون لحركة حسم المتشددة في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة مبنى كانوا يختبئون به داخل مزرعة في محافظة القليوبية.

وأضافت أن القوات عثرت معهم أيضا على أسلحة نارية وكمية من المواد المتفجرة. ولم تحدد تاريخ أو توقيت المداهمة.