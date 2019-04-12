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سفارة فلسطين: اتصالات لتمكين المسافرين من المبيت في العريش

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:51 - 12 ابريل 2019
معبر رفح معبر رفح
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 أوضحت سفارة فلسطين بالقاهرة أن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح ، يجري حالياً اتصالات مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية لتأمين وصول أربعمائة مسافراً وثلاثة وستين مرحّلاً فلسطينياً من كمين الميدان إلى العريش، إلى حين استكمال طريق عودتهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري

وقالت السفارة في بيانها أن المسافرين عالقين حالياً في كمين الميدان وأن جهوداً كبيرة تبذل من أجل تأمين بياتهم في مدينة العريش، ريثما يتمكنون من التحرك باتجاه معبر رفح البري، وأن يوجد بصحبة المسافرين مندوبين من السفارة للعمل على التيسير عليهم قدر المستطاع

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