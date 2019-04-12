وزير الدفاع السوداني رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي

قال التلفزيون السوداني يوم الخميس إن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف سيرأس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.

وأضاف أن رئيس الأركان الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي سيكون نائبا لرئيس المجلس. "رويترز"