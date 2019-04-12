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وزير الدفاع السوداني رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:51 - 12 ابريل 2019
وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف
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 قال التلفزيون السوداني يوم الخميس إن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف سيرأس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.

 

وأضاف أن رئيس الأركان الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي سيكون نائبا لرئيس المجلس. "رويترز"

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