تعرف على تفاصيل نتائج الإنتخابات الإسرائيلية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لدى الاحتلال الإسرائيلي ، مساء الخميس، نتائج الانتخابات الإسرائيلية 2019، والتي أسفرت عن فوز حزب الليكود بفارق مقعد واحد عن حزب أزرق أبيض.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية جاءت نتائج انتخابات الكنيست كما يلي:

حزب الليكود برئاسة بنيامين نتيناهو 36 مقعدا

حزب أزرق أبيض برئاسة بينى غانتس 35 مقعدا

حزب شاس 8 مقاعد

حزب يهدوت هتوراة 7

حزب العمل 6

الجبهة والعربية للتغيير 6

حزب ليبرمان 5

اتحاد الأحزاب اليمينة 5

حزب كولانو برئاسة كحلون 4

حزب ميرتس 4

القائمة العربية الاخرى 4

ولم يتجاوز حزب بينيت نسبة الحسم.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، أن خللاً طرأ على موقع الإنترنت التابع لها نتيجة إدخال معطيات خاطئة، مما أدى إلى عدم نشر النتائج المرحلية بشكل صحيح.

وأوضحت أن الخلل في عملية الطباعة، مؤكدة أن عملة الفرز صحيحة ولم تشبها شائبة، الامر الذي أدى إلى تأخير إعلان اللجنة عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست.