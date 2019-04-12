حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية اليوم وغدا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً ومغبرا وباردا نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبليلة، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام حتى ساعات الظهيرة واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً خاصة في ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبليلة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.