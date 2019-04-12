تعرف على أسعار صرف العملات لليوم الجمعة

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.58 شيكل

الدينار الأردني: 5.07 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.07 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل