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تعرف على أسعار صرف العملات لليوم الجمعة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:24 - 12 ابريل 2019
اسعار صرف العملات اسعار صرف العملات
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أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.58 شيكل

الدينار الأردني: 5.07 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.07 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

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